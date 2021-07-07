Міненерго про "Північний потік-2": газ має бути товаром, а не інструментом тиску

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту до Центру передового досвіду НАТО з питань енергобезпеки у Вільнюсі висловився про російський газопровід "Північний потік-2" . Галущенко не хоче, щоб газопровід був інструментом тиску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

Як наголосив глава Міненерго, російський газопровід є зброєю проти України. Газопровід, за словами міністра, також загрожує енергобезпеці України та Європи.

"Вважаю, що "Північний потік-2" - це зброя проти України та загроза енергобезпеці і України, і всієї Європи. Газ має бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії", - сказав Галущенко.

"Північний потік-2" - газопровід, який повинен з'єднати Росію та Німеччину через Балтійське море. Україна виступає проти цього проекту, оскільки він ставить під загрозу транзит російського газу через українську територію.