Міненерго про "Північний потік-2": газ має бути товаром, а не інструментом тиску
Міністр енергетики України Герман Галущенко під час візиту до Центру передового досвіду НАТО з питань енергобезпеки у Вільнюсі висловився про російський газопровід "Північний потік-2". Галущенко не хоче, щоб газопровід був інструментом тиску.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
Як наголосив глава Міненерго, російський газопровід є зброєю проти України. Газопровід, за словами міністра, також загрожує енергобезпеці України та Європи.
"Вважаю, що "Північний потік-2" - це зброя проти України та загроза енергобезпеці і України, і всієї Європи. Газ має бути товаром, а не інструментом політичного тиску. Лише спільними зусиллями ми зможемо протистояти російській монополії", - сказав Галущенко.
"Північний потік-2" - газопровід, який повинен з'єднати Росію та Німеччину через Балтійське море. Україна виступає проти цього проекту, оскільки він ставить під загрозу транзит російського газу через українську територію.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський планує обговорити питання "Північного потоку-2" з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час свого візиту до Німеччини.