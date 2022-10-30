RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не по графику

Фото: в Минэнерго рассказали, почему иногда свет выключают не соблюдая график (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Временные отключения электроэнергии могут быть не по графику, поскольку невозможно предсказать когда будут обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника министра энергетики Ланы Зеркаль.

"Когда мы жалуемся на то, что не по графикам (отключают электроэнергию, - ред.), а стреляют не по графикам", - сказала она.

Зеркаль отметила, что под Киевом есть подстанция, которая уже в седьмой раз испытывает разрушения вследствие обстрелов, а восстанавливающие ее энергетики работают понимая, что они не знают, будет ли повторный обстрел или нет.

Также она добавила, что иногда из-за разрушения энергетики вынуждены перебрасывать все напряжение на запасные линии, не рассчитанные на такую нагрузку.

Напомним, что в октябре россияне начали массово обстреливать Украину, а их основной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеских атак в Украине были введены временные отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МинэнергоЭлектроэнергия