Міненерго розраховує на усунення НКРЕКП махінацій з цінами на енергоринку

"До моменту ухвалення такого законопроекту (про обов’язковості електроні аукціони, - ред.), звісно, потрібно вжити невідкладних заходів врегулювання ситуації. І ми розраховуємо на відповідну ініціативу від регулятора, НКРЕКП", - зазначив замміністра.

Зловживання трейдерів, які наразі мають місце через недосконалість правил НКРЕКП, призводять до невиправданих збитків державних генеруючих компаній.

"Протягом травня-червня цього року середньозважена ціна електроенергії (базового продукту) на ринку "на добу наперед" була суттєво нижчою, ніж задекларована собівартість її виробництва. Від цього страждає в першу чергу державний "Енергоатом", який забезпечує доступність електричної енергії для населення", - зазначив замміністра.

Ці махінації, за словами Власенка, ставлять під загрозу підготовку до наступного опалювального сезону, що в інтересах російських імпортерів.

"Перша і найближча небезпека - це неякісна підготовка до найближчого опалювального сезону. Невчасне виконання планових ремонтів, відставання від графіку підготовки обладнання. Це може призвести до суттєвого дефіциту електроенергії. І одразу, за дивним "випадковим" збігом обстави, з’являться адепти відновлення імпорту з Росії і Білорусі, який буквально днями заборонили", - наголосив замміністра.

В перспективі, створені НКРЕКП можливості для махінацій і зловживань, загрожують інтеграції України до ENTSO-E, зазначив Власенко.

Нагадаємо, в травні 2021 ціна на оптовому ринку електроенергії опустилася до рекордно низького значення. В окремі дні ціни падали до 43-44 коп./кВт год. Причиною стали махінації групи трейдерів. НКРЕКП офіційно визнала махінації лише 2 червня після звернень Міністерства енергетики.

Однак комісія офіційно відмовилася змінювати правила роботи ринку для припинення таких махінацій, обмежившись наміром в ручному режимі слідувати за трейдерами. Всі пропозиції Міністерства енергетики комісією були проігноровані.

За розрахунками експертів, тільки в травні, через цінові махінації трейдерів при мовчазній згоді НКРЕКП, державний "Енергоатом" недоотримав 120 млн євро (4 млрд грн), що дорівнює третині всього бюджету компанії на капітальні інвестиції.