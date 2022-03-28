Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Германа Галущенка в інтерв'ю ЕП .

"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", - сказав Галущенко.

Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення, так і бізнесу.

Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.