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Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра Германа Галущенка в інтерв'ю ЕП.

"Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні", - сказав Галущенко.

Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення, так і бізнесу.

Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.

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МинэнергоЕлектроенергія