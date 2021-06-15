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Міненерго: для проходження осінньо-зимового періоду потрібна фінансова стабілізація ринку електроенергії

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Київ, Вівторок 15 червня 2021 13:30
Міненерго: для проходження осінньо-зимового періоду потрібна фінансова стабілізація ринку електроенергії Фото: для проходження осінньо-зимового періоду потрібна фінансова стабілізація ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Для сталого проходження осінньо-зимового періоду необхідною є фінансова стабілізація ринку електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час наради з підготовки до нового опалювального сезону.

Міністр також наголосив на викликах, які стоять саме цього осінньо-зимового періоду.

"Йдеться про автономну роботу об’єднаної енергосистеми України, яка необхідна для подальшого рішення щодо синхронізації у 2023 році з європейською енергосистемою. Ми не маємо права допустити ситуацію, коли ми не зможемо забезпечити державу енергоносіями. Своєчасна підготовка до синхронізації з ENTSO-E - це ключове завдання, яке стоїть перед нами", - наголосив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в громадській спілці "Перша енергетична Асоціація України", влада не зробила з попереднього ОЗП роботу над помилками, що загрожує незбалансованістю і нестабільністю енергосистеми, ставить під загрозу повноту та якість запланованих ремонтів виробниками електроенергії, накопичення палива на складах та інші питання підготовки до ОЗП.

На думку експертів, вирішити ці проблеми можливо, але потрібно усунути ключові причини, які створюють величезні фінансово-економічні дисбаланси на ринку електроенергії.

Так, зокрема, лише за останні 2 роки держава, в особі НЕК "Укренерго", заборгувала генеруючим компаніям за послуги на балансуючому ринку близько 11 млрд грн, через що основні виробники електроенергії ініціювали судові процеси.

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