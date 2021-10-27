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У Міненерго прогнозують зростання тарифів у разі припинення транзиту газу

Автор: Олександр Білоус

У разі запуску "Північного потоку-2" і припинення транзиту газу до Європи через Україну тариф за доставку газу можуть значно підвищитися. Але без газу Україна не залишиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробила радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі телеканалу "1+1".

За її словами, запуск "Північного потоку-2" може дуже погано відбитися на платіжках.

"Зараз система працює як комплекс. А насправді тримати всю систему, якщо не буде транзиту, будемо ми з вами - українські споживачі. Тобто наші платіжки на розподіл газу, у разі якщо транзиту не буде, значно збільшаться. Або держава це повинна буде покривати за свій рахунок, але це все одно наш рахунок", - сказала вона.

У той же час, радниця міністра енергетики зазначила, що це гіпотетично може статися тільки, якщо українська ГТС взагалі не буде працювати на транспортування газу в Європу. Але, за її словами, без газу Україна не залишається навіть після запуску "Північного потоку-2".

Нагадавши, облгази хочуть підвищити з 1 січня 2022 року свої тарифи на розподіл газу в розмірі від 61% до 443%. Однак в НКРЕКП готові схвалити підвищення тільки на рівень інфляції.

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