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У Міненерго закликали до системного вирішення питання неплатежів ТКЕ і держшахт за е/е

Новини » Енергетика    02.04.2019 - 10:21
У Міненерго закликали до системного вирішення питання неплатежів ТКЕ і держшахт за е/е
Фото: Ольга Буславець (facebook.com minenergou)

Питання неплатежів потрібно вирішувати за участю Кабміну, НКРЕКП і місцевих рад, вважає Буславець

Вирішувати питання неплатежів комунальних підприємств і держшахт за електроенергію необхідно стратегічно, за участю Кабінету міністрів України, НКЕКПУ і місцевих рад. Таку думку висловила генеральний директор директорату розвитку енергетичних ринків Міненерговугілля Ольга Буславець, повідомляє РБК-Україна.

"Рішення Кабміну від 27 березня 2019 року було прийнято з застереженням, що боржники повинні укласти договір про реструктуризацію боргу, який вже виник. А вирішити питання боргів можливо тільки при вирішенні в цілому і стратегічно питання неплатежів. Це, на жаль, гроші, що зависли, за рішенням про виділення з резервного фонду 450 млн грн для держшахт, які б закрили питання для шахт на найближчі три місяці і дозволили б їм вибрати постачальника електроенергії. Це не вирішення питання по теплокомуненерго і водоканалам, частина яких не можуть платити в повному обсязі за електроенергію. Потрібно системно до цього підходити, вони (водоканали і теплокомуненерго) є ліцензіатами НКРЕКП, яка повинна подивитися структуру тарифу і оцінити, чому не оплачується стаття "оплата електроенергії", і вживати відповідних заходів", - зазначила Буславець.

На її думку, сьогодні, щоб вирішити питання неплатежів комунальних підприємств і держшахт за електроенергію, необхідне виділення коштів з державного бюджету, а також підключення до вирішення проблеми місцевих рад.

"Вирішення питання проблемних платежів підприємств - це компетенція Кабінету міністрів і, відповідно, роботи місцевих органів", - підкреслила Буславець.

Як відомо, Кабінет міністрів в грудні 2018 призначив ДП "Укрінтеренерго" постачальником "останньої надії" на всій території України. Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України видав постанову від 27 березня 2019 №200-р і рекомендував "Укрінтеренерго" укласти договори про постачання електричної енергії за вільними цінами з усіма споживачами, постачання яким здійснювалося з 1 січня 2019 постачальником "останньої надії", за умови відсутності у зазначених споживачів укладених з 1 квітня 2019 договорів поставки електроенергії з іншим електропостачальниками. 

Донецька обласна держадміністрація звернулася до президента, прем'єр-міністра і секретаря Ради нацбезпеки і оборони з проханням терміново ініціювати виділення 1,1 мільярда гривень додаткової субвенції для регіону на погашення заборгованості соціально значущих об'єктів перед постачальниками електроенергії для переукладання нових договорів.

 

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