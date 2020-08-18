В Міненерго закликали НКРЕКП переглянути умови RAB-тарифу на користь європейського підходу

Міністерство енергетики вважає запропоновану НКРЕКП методологію стимулюючого регулювання такою, що потребує доопрацювання і закликає дослухатись до позиції учасників ринку.

Про це йдеться у відповіді міністерства на проект постанови.

Зокрема, Міністерство рекомендує Регулятору прийняти стимулююче регулювання з застосуванням показника WACC для визначення норми доходу за європейським підходом. Від коректної методології тарифу залежить якість послуги з розподілу електроенергії, зменшення вартості приєднань до електромереж та приватизація належних державних операторів систем розподілу (обленерго).

Міністерство енергетики також підкреслює, що при існуючій моделі тарифоутворення обсяги фінансування робіт з оновлення мереж за інвестиційними програмами охоплюють незначний відсоток від потреби.

Запропоновану ж НКЕРКП методологію в Міністерстві енергетики вважають такою, що потребує доопрацювання.

"Якщо оцінювати суму необхідних інвестицій в розподільчі мережі з точки зору перспективи, то відповідно до п’ятирічних Планів розвитку електричних мереж для реалізації всіх заходів, необхідно залучити в середньому на рік близько 11 млрд грн. Водночас за останні 3 роки інвестиції в розподільчі мережі згідно з виконаними ОСР інвестпрограм складають 4 млрд грн на рік", - зазначають в Міністерстві.

В Міненерго вважають, що тарифна методологія НКРЕКП має бути такою, яка дасть можливість операторам систем розподілу досягнути зниження рівня SAIDІ до середнього по країні - 220 хвилин та зниження втрат електричної енергії в електричних мережах до 7-7,5%.

Також в Міненерго наголошують, що від стимулюючого регулювання залежать перспективне зменшення вартості приєднань до електромереж операторів систем розподілу, приватизація належних державі пакетів акцій операторів систем розподілу.

"Пропонуємо дослухатись до пропозицій всіх зацікавлених сторін щодо проекту постанови з метою вирішення накопичених роками проблем розподільчих компаній з метою забезпечення якісного безперебійного електропостачання споживачам України", - підкреслили в Міністерстві.

Оскільки запровадження RAB-тариф має стати ефективним механізмом залучення нових інвестицій, в Міністерстві наголошують, що рекомендують регулятору прийняти стимулююче регулювання з застосуванням показника WACC з метою дотримання загальноприйнятої у європейських країнах практики.

Нагадаємо, раніше експерти ринку - Європейська Бізнес Асоціація, Громадська спілка "Розумні електромережі України", Всеукраїнська енергетична Асамблея, Експертна рада при Міністерстві енергетики України - дали оцінку, що задля залучення інвестицій у галузь та оновлення електромереж, стимулююче тарифоутворення має бути прийняте за європейською методологією - єдина база активів та ставка доходності на рівні WACC, що становить близько 17% для галузі електроенергетики в Україні.