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Минэнерго предупредило об активизации российских ИПСО о ситуации в энергосистеме

Фото: Минэнерго предупредило об активизации российских ИПСО по ситуации в энергосистеме (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские пропагандисты запустили ряд ИПСО о ситуации в энергосистеме Украины. В частности, речь идет о запугивании украинцев отключениями света и экспорте электроэнергии за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Министерства энергетики Украины.

"Враг не только продолжает уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру ракетами и дронами, но и продолжает активно применять информационные атаки для дискредитации действий, предпринимаемых для преодоления кризиса в энергетике и подготовки к сложному осенне-зимнему периоду", - говорится в сообщении.

Главные тезисы вражеской пропаганды:

  • "Власть вместо быстрого развития дополнительного распределенного поколения планирует направлять средства на длительную достройку атомных блоков, а в итоге - ничего не построит";
  • "Украинцам специально не дают света, чтобы заработать на этом и направить всю электроэнергию за границу";
  • "Украинские власти запугивают украинцев, чтобы принудить к капитуляции и заставить уезжать из страны".

В Минэнерго подчеркнули, что ни одно из этих и подобных утверждений не соответствует действительности и направлено только на дестабилизацию и расшатывание украинского общества.

"Обращаемся ко всем украинцам: ваша поддержка для энергетиков, для удержания стабильной работы энергосистемы очень важна. Мы вместе выдержали энергетический террор зимой 2022/2023 годов, сплотились, подготовились и стабильно прошли зиму 2023/2024. Важно продемонстрировать такую же стабильность! ", - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно в "Укрэнерго" опровергли информацию об экспорте электроэнергии в Румынию.

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МинэнергоІПСОЭлектроэнергияФейкиОтключения света