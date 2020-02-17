В Міненерго пообіцяли створити відкриті енергетичні ринки, що стимулюватимуть інвестування

В міністерстві переконані, оновлення енергетичної інфраструктури повинні надійти від операторів мереж
Більшість інвестицій в оновлення енергетичної інфраструктури повинні надійти від операторів мереж, що стане можливим при реформуванні моделі утворення тарифу: від "витрат+" до розвиваючого тарифу. Про це зазначається в Концепції стратегії "зеленого" енергетичного переходу до 2050 року, яку підготувало Міністерство енергетики та захисту довкілля, передає РБК-Україна.
Так, в Міненерго сподівається, що інвесторами в розвиток нових "розумних" мереж виступлять самі оператори мереж. Йдеться про операторів системи розподілу і операторів передачі електрое
"Більшість інвестицій буде здійснена приватними гравцями, особливо операторами мереж, що вимагатиме зміни підходу до тарифоутворення – від систем "витрати плюс" до таких, що стимулюють інвестиції", - зазначається в Концепції.
Згідно з думкою експертів Міненерго, розвиток "розумних" мереж (smart grids) допоможе компенсувати можливе зростання цін на електроенергію за рахунок впровадження "розумного" керування енергоспоживанням.
Крім того, інвестування в розумні електромережі дозволить більш надійно використовувати об'єкти відновлюваної енергетики, технології накопичування енергії, залучати споживачів до управління попитом та підтримувати приватні об’єкти зеленої генерації – просьюмерів.
Нагадаємо, раніше енергетичний експерт, директор польської консалтингової компанії Doradztwo Gospodarcze Кшиштоф Рогульський зазначав, що RAB-тариф повинен бути запровадженим щонайменше 20 років тому. "Від цього залежить повернення грошей інвестору протягом періоду. І така віддача повинна бути на хоча б піввідсотка, навіть на кілька копійок більше ніж банківський депозит", - додав експерт.