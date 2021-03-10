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Міненерго планує створити цифрову систему для захисту споживачів комунальних послуг

Автор: Роман Тверденко

Міністерство енергетики хоче розробити цифрову систему для захисту споживачів житлово-комунальних послуг. Вона може містити інформацію про споживання послуг і комунальні платежі.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко, повідомляє сайт Кабінету міністрів України.

Він зазначив, що в уніфікованій системі повинні бути максимальні обсяги надійної та всеохоплюючої інформації про споживачів послуг, ціни і тарифи, які вони сплачують та нараховані субсидії.

Це, за його словами, забезпечить захист окремі верстви населення у разі збільшення тарифів та обсягів споживання.

"В результаті аналізу ми навіть заздалегідь зможемо визначати уразливих споживачів і пропонувати їм разову допомогу у випадку непередбачених обставин або проблем", - сказав Вітренко.

Він також підкреслив, що така система не виключить і не змінить механізм нарахування субсидій і буде його доповнювати.

Нагадаємо, у вівторок повідомлялося, що в Україні одержувачів субсидій може стати більше. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив опрацювати це питання.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці лютого Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто в них потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

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