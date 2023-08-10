Минэнерго об отопительном сезоне: оценить масштаб будущих ударов сложно, но зиму пройдем

Энергосистема Украины будет на 100% готова к предстоящему отопительному сезону. Однако оценить масштаб будущих ударов России по Украине сложно.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время визита в Полтавскую область.

"Оценить масштабы будущих ударов российских террористов по энергосистеме сложно. Если будут ограничения электроснабжения, то это будет из-за российских обстрелов по энергосистеме. Уверен, что мы пройдем и эту зиму. Мы уже приобрели опыт, как удержать энергосистему в результате российских обстрелов, что делать во время массированных ударов", – рассказал Министр энергетики.

По его словам, украинская энергосистема сможет на 100% обеспечить потребление электроэнергии в Украине. Однако Галущенко посоветовал все-таки готовиться к отопительному сезону.

"На вопрос "Иметь или не иметь генератор?" всегда отвечаю, что лучше пусть будет. А мы, Министерство, и государство в целом, сделаем все, чтобы он не понадобился", – добавил Галущенко.

Удары РФ по энергетике Украины

Российские оккупанты с октября 2022 года и почти до марта 2023 года массово обстреливали энергетическую систему Украины. Захватчики пытались вызвать блекаут.

В результате многочисленных российских атак некоторые энергетические объекты Украины были сильно повреждены. Поэтому в Украине осенью и зимой действовали отключения света, а граждан призывали экономить электроэнергию и не перегружать систему.

Чего украинцам ждать осенью в случае новых атак по энергетике – читайте в материале РБК-Украина.

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