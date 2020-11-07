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В Міненерго виявили, що втручання НКРЕКП стало ключовою проблемою для ринку електроенергії

Київ, Субота 07 листопада 2020 11:41
В Міненерго виявили, що втручання НКРЕКП стало ключовою проблемою для ринку електроенергії
Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ключовою проблемою для ринку електричної енергії є надмірне адміністративне втручання НКРЕКП, та її бажання регулювати ринковими механізмами в ручному режимі.

Про це заявив голова експертної ради Міністерстві енергетики Сергій Чех у Facebook.

"Нова модель ринку дієздатна. Єдина проблема - надмірне захоплення Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) в адмінуправлінні або, як ми називаємо, ручному управлінні", - йдеться в повідомленні експертної ради.

За його словами, регулятор може втручатися в ринкові процеси виключно у разі реально небезпечної ситуації, яка полягає у забезпеченні електричної енергії як товаром.

"Коли не буде ручного управління, нова модель енергоринку буде дієздатною не лише в теорії, але й на практиці", - вважає Сергій Чех.

Нагадаємо, раніше підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС.

Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити спекуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.

НАЗК розпочало перевірку голови комісії, а Окружний адмінсуд відкрив проваджень щодо його звільнення.

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