Минэнерго обсудило с партнерами ремонт инфраструктуры и импорт электроэнергии

Украина сегодня, 13 июля, приняла участие в очередном заседании Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору. Присутствующие обсудили самую масштабную ремонтную кампанию энергетического оборудования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины .

"Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в очередном заседании Координационной группы G7+ по оказанию помощи энергосектору Украины", - говорится в сообщении.

На встрече присутствовали заместитель Государственного секретаря США Джеффри Пайетт, посол Украины в США Оксана Маркарова, представитель Европейской Комиссии Катарина Матернова, заместитель директора Секретариата Энергетического Сообщества Дирк Бушле, руководители и представители ведомств стран G7+ и международных организаций.

О чем говорили на встрече

На встрече подвели итоги Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, акцентировав на направлениях международного сотрудничества для дальнейшей поддержки Украины в противодействии российской военной агрессии.

Участники заседания подчеркнули свою готовность продолжать поддержку украинской энергетики, в частности учитывая подготовку к следующему отопительному сезону в условиях продолжающихся российских атак.

Чем отметил Галущенко

Глава Минэнерго отметил, что важное значение будет иметь также возможность импортировать электроэнергию из европейских стран, поэтому необходимо обеспечить разрешение ENTSO-E на максимальную пропускную способность межгосударственных сечений до 2 ГВт, которая на сегодня является технически возможной.

"В рамках подготовки к следующей зиме продолжается наращивание запасов природного газа в ПХГ. В то же время Украина обладает крупнейшими в Европе подземными газохранилищами и предлагает европейским партнерам использовать около 15 млрд куб. м мощностей своих ПХГ, которые прошли сертификацию по европейским правилам", - сказал Галущенко.

По его словам, такое сотрудничество будет взаимовыгодным для европейской и украинской стороны и с экономической, и с точки зрения безопасности.

Российские атаки на энергосистему

Министр отметил, что Украина ожидает продолжения вражеских атак на энергетические объекты в течение следующей зимы, поэтому актуальными остаются потребности в энергетическом оборудовании, особенно в высоковольтном, а также системах, которые смогут обеспечить децентрализацию генерации, в частности - в газовых турбинах.

Масштабные обстрелы России зимой

Этой зимой российские кафиры прибегли к масштабным ударам по энергосистеме Украины, что заставило "Укрэнерго" вводить экстренные и плановые отключения электроэнергии.

Экстренные отключения происходили тогда, когда возникала необходимость сбалансировать энергосистему на большую мощность, чем это предусмотрено графиком.

Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, благодаря активным поставкам ППО и гуманитарной помощи, Украине удалось пройти прошлую зиму без длительных блэкаутов.