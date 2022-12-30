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В Минэнерго назвали основные проблемы энергосистемы после обстрела 29 декабря

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Украина, Пятница 30 декабря 2022 15:42
В Минэнерго назвали основные проблемы энергосистемы после обстрела 29 декабря Фото: обстрелы 29 декабря нарушили работу энергосистемы Украины (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Массированные ракетные обстрелы 29 декабря и повреждение некоторых объектов энергетической инфраструктуры ухудшили электроснабжение потребителей по всей стране. Энергетики возобновляют стабильную работу энергосистемы, но проблемы остаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

"Основными проблемами на сегодняшний день остается дефицит производства электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, а также ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей. Она не позволяет равномерно распределять имеющуюся электроэнергию среди всех операторов систем распределения", - подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко.

По словам главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна, были случаи, когда даже при наличии определенных резервов генерирующей мощности в некоторых областях или при восстановлении и включении поврежденного оборудования электростанций передать всю доступную генерирующую мощность оказывалось проблематичным.

"Ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей не позволяет равномерно распределять имеющуюся энергию среди всех операторов систем распределения на местном уровне. Ведь потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции. И аварийная ситуация на производственных мощностях, например где-то на западе страны, уменьшает количество производимой электроэнергии, что отражается посредством ограничений электроснабжения в других регионах", - подчеркнул Слободян.

Как сообщало РБК-Украина, проблемы с электроэнергией в Украине останутся до завершения отопительного сезона даже при прекращении обстрелов и теплой зимы.

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