Минэнерго не может ждать нового судебного заседания, пока теряется уголь для зимы, - депутат

"В преддверии сверхсложной зимы государство не имеет права терять предприятия, от которых зависит стабильность энергетики", - подчеркнула она.

Что известно о ситуации на Червоноградской ЦОФ

Червоноградская ЦОФ не работает с января 2026 года. За это время накопились долги по зарплате, работники начали увольняться, а производственные сооружения - разрушаться. Жители Сосновки также сообщают о загрязнении воздуха, повреждении дорог и опасной перевозке углесодержащего шлама через жилые районы.

Важность Червоноградской ЦОФ

Виктория Гриб объяснила, что фабрика является ключевым звеном между государственными шахтами Львовско-Волынского бассейна и тепловыми электростанциями.

Добытый уголь нельзя сразу отправить на ТЭС: сначала нужно очистить его от породы и довести до необходимых показателей качества. Именно эту работу выполняет Червоноградская ЦОФ.

Когда завод простаивает, шахтам сложнее отгружать добытый уголь, а страна теряет время для формирования запасов топлива на зиму.

"За всеми этими фактами стоят конкретные люди, их семьи и громады. Они не должны оставаться заложниками многолетней судебной тяжбы и борьбы частных структур за контроль над предприятием", - отметила депутат.

Процедура санации предприятия длится почти восемь лет, но утвержденного плана до сих пор нет. В январе суд назначил управляющим санацией Владимира Юрченко, однако в апреле апелляционная инстанция отменила это решение. Другой кандидат Александр Охрименко, 21 июля отказался от назначения. Рассмотрение вопроса о новом управляющем перенесено на 19 августа.

По словам Виктории Гриб, государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, представляющие большинство кредиторских требований, уже поддержали независимую кандидатуру. Поэтому Минэнерго должно объединить их позицию, обеспечить оперативное назначение управляющего санацией и подготовить четкий план запуска фабрики.

"Время оценивать ответственных должностных лиц по конкретным решениям. В случае Червоноградской ЦОФ таким результатом должно стать возобновление работы предприятия до начала отопительного сезона", - подытожила депутат.