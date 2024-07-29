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Минэнерго и "Энергоатом" выбрали правильную стратегию ремонтной кампании на АЭС, – эксперт

Фото: Минэнерго и "Энергоатом" выбрали правильную стратегию ремонтной кампании на АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ремонтная кампания на АЭС спланирована таким образом, чтобы зимой в период наибольшей погрузки работали все 9 доступных атомных блоков.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, это было абсолютно правильное решение Минэнерго и "Энергоатома".

"График ремонтной кампании так спланирован, чтобы атомные блоки могли работать полным составом именно с начала осенне-зимнего периода, когда потребление резко увеличится. Я думаю, что это абсолютно правильное действие со стороны министерства и со стороны "Энергоатома", так планировать ремонтную кампанию" , – сообщил Омельченко.

Он отметил, что атомная генерация играет определяющую роль в функционировании энергосистемы.

"Поэтому думаю, что если будет все хорошо, то все действительно 9 блоков будут работать зимой, и это серьезно поможет нашей энергетической системе. Но это не значит, что у нас не будет плановых графиков отключений", - отметил Омельченко.

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Электроэнергия