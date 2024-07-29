ua en ru
Пн, 29 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минэнерго и "Энергоатом" выбрали правильную стратегию ремонтной кампании на АЭС, – эксперт

Понедельник 29 июля 2024 17:12
UA EN RU
Минэнерго и "Энергоатом" выбрали правильную стратегию ремонтной кампании на АЭС, – эксперт Фото: Минэнерго и "Энергоатом" выбрали правильную стратегию ремонтной кампании на АЭС (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ремонтная кампания на АЭС спланирована таким образом, чтобы зимой в период наибольшей погрузки работали все 9 доступных атомных блоков.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

По его словам, это было абсолютно правильное решение Минэнерго и "Энергоатома".

"График ремонтной кампании так спланирован, чтобы атомные блоки могли работать полным составом именно с начала осенне-зимнего периода, когда потребление резко увеличится. Я думаю, что это абсолютно правильное действие со стороны министерства и со стороны "Энергоатома", так планировать ремонтную кампанию" , – сообщил Омельченко.

Он отметил, что атомная генерация играет определяющую роль в функционировании энергосистемы.

"Поэтому думаю, что если будет все хорошо, то все действительно 9 блоков будут работать зимой, и это серьезно поможет нашей энергетической системе. Но это не значит, что у нас не будет плановых графиков отключений", - отметил Омельченко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
Гибель украинских пленных: экс-начальникам колонии в Еленовке сообщили о подозрении
DAILY
Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Борис Филатов: Надо готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии