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Міненерго хоче створити ВІК на базі "Центренерго" та ефективних шахт

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 16:31
Міненерго хоче створити ВІК на базі "Центренерго" та ефективних шахт
Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

В цілому всі шахти планується розділити на три категорії

Концепція трансформації вугільних регіонів, роботу над якою завершує Міністерство енергетики, передбачає створення вертикально-інтегрованої компанії (ВІК) на базі ПАТ "Центренерго" і найбільш ефективних вугільних шахт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Міненерго.

"Передбачається подальше створення вертикально інтегрованої компанії у складі "Центренерго" і найбільш ефективних вугледобувних підприємств", - роз'яснили в Міненерго.

У цілому всі шахти планується розділити на три категорії. У першу категорію увійдуть шахти, які стануть ресурсною базою для "Центренерго".

До другої категорії віднесуть шахти подвійного призначення, тобто ті, які видобувають енергетичне і коксівне вугілля, що використовується в металургії.

Третю складуть шахти, які підлягають приватизації не тільки як вугледобувні підприємства, але і як майнові комплекси з метою перепрофілювання.

За наявними даними, на поточному тижні Кабінет міністрів планує утворити міжвідомчу комісію для вибору оптимальної моделі об'єднання "Центренерго" з перспективними вугільними шахтами. Метою є забезпечення гарантованого збуту вугілля й ефективна приватизація "Центренерго", яка запланована на другий квартал 2021 року.

Нагадаємо, раніше за передачу "Центренерго" державних вугільних шахт виступив генеральний директор генеруючої компанії Олександр Корчинський. На його переконання, це дозволить поліпшити фінансовий стан компанії і відповідно підвищити її вартість.

За даними ЗМІ, починаючи з липня 2019 р., "Центренерго" нібито знаходиться під операційним контролем групи "Приват". Контроль був встановлений після призначення Кабінетом Міністрів главою компанії Володимира Потапенка.

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