Міненерго готове переглянути Енергобаланс для зниження тарифу НЕК "Укренерго"

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України готове переглянути поточний Енергетичний баланс у бік зниження частки відновлюваних джерел енергії за умови, що з такою ініціативою виступить НЕК "Укренерго" або Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це заявила заступник міністра енергетики Ольга Буславец, повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

"З 1 липня ми працюємо за новими правилами і за новим порядком, який заюстирований, який регламентує процедуру формування прогнозного балансу. За цим порядком ініціювати таку зміну може оператор системи передачі, якщо за його моніторингу є певні відхилення в структурі виробництва або споживання. На сьогоднішній момент такої ініціативи від системного оператора немає. Подібної ініціативи немає і від Регулятора з точки зору уточнення обсягів з метою розрахунку компенсації "зеленим" і, в наслідку, тарифу на передачу. Тому, якщо такі будуть звернення в міністерство, ми у відповідності з новими правилами і порядками розглянемо цю пропозицію", - зазначила вона.

Як повідомляється, на думку експертів, необхідно відкоригувати поточний Прогнозний баланс, знизивши в ньому частку відновлюваних джерел енергії, що дозволить суттєво знизити тарифи на електроенергію для кінцевих споживачів.

Як писали ЗМІ, в новому ринку "Укренерго" отримало два окремих тарифи - власне на передачу (виріс з 0,07 до 0,34 грн/кВт-годину) і диспетчерське управління (0,89 коп/кВт-годину) В цілому зростання склало понад 400%. Правда, тут слід зазначити, що в тариф на передачу перенесені кошти на оплату "зелених". Але навіть з урахуванням цього, держкомпанія отримала величезний фінансовий ресурс.

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на найближчому засіданні планує затвердити для НЕК "Укренерго" новий тариф на передачу електричної енергії на друге півріччя. Відповідний документ, яким передбачається з 1 серпня 2019 року тариф на передачу на рівні 312,14 грн/МВт-год, внесений до порядку денного запланованого на 12 липня засідання. Пропонований тариф на 10,2% менше тарифу, встановленого постановою №954 (347,43 грн/МВт-год).