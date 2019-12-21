Мінекономіки прогнозує падіння темпів росту аграрного сектору майже до нуля

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Рекордний врожай і бюджетні дотації не врятують сільське господарство у 2019 році

За підсумками 2019 року зростання обсягів сільськогосподарського виробництва в Україні уповільниться до 1% (+/- 0,5 в.п.). Про це йдеться коментарі Департаменту економічної стратегії та макроекономічного прогнозування Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Як зазначається в документі, у поточному році виробництво с/г продукції функціонує в умовах більших обсягів надання державної підтримки (майже в 2 рази станом на кінець жовтня 2019 року порівняно з даними станом на кінець жовтня 2018 року).

У той же час обсяги кредитування були меншими (за даними НБУ обсяги кредитів наданих ВЕД "Сільське господарство" станом на кінець жовтня 2019р. порівняно з даними станом на кінець жовтня 2018 року впали на 10,9%).

"Очікується, що за підсумками 2019 року зростання обсягів виробництва с/г продукції уповільниться, хоча обсяги врожаю зернових культур очікуються на вищому рівні ніж торік", - йдеться в документі.

Водночас, врожай технічних, овочевих та плодоягідних культур очікується нижчим через меншу врожайність ніж торік внаслідок аномальних погодних умов у травні-червні. Поряд з тим, у тваринництві очікується позитивний вплив стабільного зовнішнього та внутрішнього попиту (зокрема, на продукцію птахівництва) та зниження темпів розповсюдження АЧС, додали в Мінекономіки.

Нагадаємо, за даними Ради НБУ, головними причинами зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році були приплив портфельних інвестицій (спекулятивного капіталу) нерезидентів на ринок ОВДП; сприятливі умови торгівлі; високий урожай сільськогосподарських культур.

Як повідомляло РБК-Україна, українські аграрії станом на 12 листопада 2019 року вже зібрали 70,8 млн тонн зерна з площі 14,6 млн га (96%) при середній врожайності 48,4 ц/га. Такий показник вже перевищив результат врожаю зернових за 2018 рік, коли валовий збір склав 70,1 млн тонн.