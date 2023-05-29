Минэкономики предложило поднять минимальную зарплату почти на 1 тысячу гривен

По ее словам также предлагается поднять размер должностного оклада работника І тарифного разряда ЕТС - 3 443 гривен (сейчас этот показатель составляет 2893 гривен; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 1 декабря 2021 года).

Бережная сообщила, что в настоящее время Минэкономики находится в процессе пересмотра предварительных показателей макропрогноза на следующий бюджетный период.

Министерство финансов ожидает от Министерства экономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023 год, чтобы провести расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе для предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника I тарифного разряда ЕТС.

По информации Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7782 гривны.

На что влияет минималка

Размер минимальной зарплаты в основном влияет на зарплаты бюджетников, размер налогов, а также на величину пенсий и социальные пособия.

В частности, от минимальной зарплаты зависят должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, учреждений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. После повышения минималки пропорционально растут и зарплаты бюджетников. В правительстве следят за тем, чтобы оклад работника I тарифного разряда Единой тарифной сетки составлял 44,5% от минимальной зарплаты.

Размер единого социального взноса (22%) тоже рассчитывается от уровня минимальной зарплаты. С 1 октября 2023 года это - 1474 гривен. В основном это касается ФЛП, а также предприятий, где работникам платят минимальную зарплату. Всего в Украине зарегистрировано около 2 млн ФЛП, из которых 1,5 млн платят единый налог.

Кроме того, максимальная база начисления ЕСВ составляет 15 минимальных зарплат. С 1 октября 2023 года это 100 500 гривен.

Для пенсионеров с длительным трудовым стажем (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) пенсия должна составить не менее 40% от минимальной зарплаты.

Минимальный размер пособия по беременности и родам также не может быть меньше минималки.

Необлагаемый налогом размер суточных не может превышать 10% от минималки.