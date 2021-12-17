ru ua
Пт, 17 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП до 3,6% в 2022 році

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 17 грудня 2021 16:08
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП до 3,6% в 2022 році Фото: економіка України наступного року може зрости на 3,6% (Xurxo Lobato/Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов

Міністерство економіки України погіршило очікування щодо зростання економіки в 2022 році. Зокрема, з 3,8% до 3,6%.

Про це йдеться в коментарі міністерства на запит РБК-Україна.

"За актуалізованим прогнозом в 2022 році зростання ВВП в реальному вимірі прогнозується на рівні 3,6% в порівнянні з 2021 роком (3,8% відповідно до постанови Кабінету міністрів України на 31.05.2021 № 586, яким схвалено прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки)", - йдеться в коментарі.

Очікується, що найвищими темпами зростатиме інвестиційна складова ВВП - валове накопичення основного капіталу - на 11,2%. Дещо стриманіше, ніж у докризовий період, і без шокуючих сплесків зростатиме приватне споживання - зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 4,1%.

Позитивним буде і тренд зростання експорту в результаті збереження конкурентоспроможності навіть в умовах значної енергоємності українського виробництва.

"На сьогоднішній день наша конкурентоспроможність значною мірою визначатиметься досягнутим за рахунок постковідного переосмислення процесів організації виробництва зниженням операційних витрат через поширення цифровізації та модернізації виробництва. Імпорт товарів і послуг у фізичному вимірі, підтримуваний як споживчим, так і інвестиційним попитом, також буде зростати", - йдеться в коментарі Мінекономіки.

Зазначимо, до державного бюджету на 2022 роки закладено зростання ВВП України на рівні 3,8% - до 5,369 трлн гривень.

Нагадаємо, раніше голова Національного банку Кирило Шевченко пояснив, чому економіка України зростає повільніше, ніж очікувалося.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство економіки ВВП Економіка України
NEWS
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
Оприлюднено російські пропозиції для НАТО щодо "гарантій безпеки"
DAILY
Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Боснійська криза. Чи почнеться нова війна на Балканах