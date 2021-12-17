Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП до 3,6% в 2022 році

Міністерство економіки України погіршило очікування щодо зростання економіки в 2022 році. Зокрема, з 3,8% до 3,6%.

Про це йдеться в коментарі міністерства на запит РБК-Україна .

"За актуалізованим прогнозом в 2022 році зростання ВВП в реальному вимірі прогнозується на рівні 3,6% в порівнянні з 2021 роком (3,8% відповідно до постанови Кабінету міністрів України на 31.05.2021 № 586, яким схвалено прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки)", - йдеться в коментарі.

Очікується, що найвищими темпами зростатиме інвестиційна складова ВВП - валове накопичення основного капіталу - на 11,2%. Дещо стриманіше, ніж у докризовий період, і без шокуючих сплесків зростатиме приватне споживання - зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств на 4,1%.

Позитивним буде і тренд зростання експорту в результаті збереження конкурентоспроможності навіть в умовах значної енергоємності українського виробництва.

"На сьогоднішній день наша конкурентоспроможність значною мірою визначатиметься досягнутим за рахунок постковідного переосмислення процесів організації виробництва зниженням операційних витрат через поширення цифровізації та модернізації виробництва. Імпорт товарів і послуг у фізичному вимірі, підтримуваний як споживчим, так і інвестиційним попитом, також буде зростати", - йдеться в коментарі Мінекономіки.