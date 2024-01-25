Минэкономики вместе с ДТЭК, Укрпочтой, Укрэнерго и МХП обсудили программы адаптации ветеранов

Большинство украинских защитников и защитниц - люди с активной жизненной позицией, уникальным опытом, знаниями и навыками, которые они получили на войне. После демобилизации каждый из них должен иметь возможность реализоваться в мирной жизни. Задача государства – создать инструменты для удовлетворения этих потребностей. Поэтому забота и попечительство во время демобилизации требует объединения усилий бизнеса и государства с реалистическим осознанием масштаба вызова", - отметила Татьяна Бережная.

По ее словам, в бюджете на 2024 год в поддержку ветеранов, ветеранок и их семей предусмотрено почти 14 млрд грн. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Также заложены средства на реализацию государственных программ, помогающих нашим защитникам и защитницам самореализовываться и развиваться.

Важной составляющей для ветерана есть возможность вернуться на свое рабочее место, где он работал в армию. К сожалению, часть наших защитников и защитниц возвращается с травмами и последствиями ранений. Поэтому сейчас и государство, и работодатели должны совместно нарабатывать эффективные программы адаптации.

Присутствовавшие на мероприятии представители крупнейших работодателей страны поделились своим наработанным опытом в работе с ветеранами и очертили важные направления, над которыми нужно работать по всей стране.

"Наша программа поддержки ветеранов в бизнесах ДТЭК на сегодня состоит из психологической поддержки, помощи в адаптации при поддержке наставников, переквалификации, дополнительного медицинского сопровождения раненых и программы оздоровления и реабилитации. Мы готовы делиться своим опытом и экспертизой, а также принимать участие в формировании национальной платформы, которая станет фундаментом комплексной и всесторонней поддержки и помощи нашим ветеранам", - рассказал Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК.

Также он подчеркнул, что почти 4500 сотрудников ДТЭК сейчас защищают Украину в рядах Вооруженных Сил.