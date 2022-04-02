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Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України в першому кварталі на 16%

Фото: падіння економіки України за перший квартал становитиме 16% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Падіння валового внутрішнього продукту України (ВВП) через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Наш прогноз зниження ВВП в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%. Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Це, зокрема, авіаційні, морські перевезення, сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами", - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Водночас він додав, що протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.

За його словами, у процесі відновлення економіки України, яка постраждала внаслідок російської агресії, Міністерство економіки України особливу увагу надаватиме підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави. Йдеться про сільське господарство, виробництво продуктів харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги, виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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