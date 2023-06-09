В Минэкономики сообщили о начале роста ВВП Украины

Госстат зафиксировал рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2023 года по отношению к четвертому кварталу 2022 года. Сезонно скорректированный показатель роста составил 2,4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

В пресс-службе сообщили, по данным Госстата по итогам I квартала 2023 года в годовом измерении падение ВВП составило 10,5%. Это значительно лучше, чем предварительные оценки Минэкономики (минус 14,1%).

"Такие данные свидетельствуют о том, что экономика Украины адаптируется и восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее", - сказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Как отметили в министерстве, военная агрессия продолжает формировать новые шоки и испытания. Наблюдалась задержка работы зернового коридора, экспортеры ощущали на себе ограничительные меры со стороны стран соседей на импорт и транзит украинских сельскохозяйственных товаров, к ним добавляются последствия террористического акта - разрушение Каховской ГЭС.

Прогнозы на 2023 год

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта Украины за 2022 год составило 29,1%.

Прогноз роста ВВП Украины на уровне 3,2% заложен в государственный бюджет на 2023 год в сентябре прошлого года и с тех пор не менялся.

В апреле НБУ улучшил прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 0,3 до 2,0%. Со следующего года восстановление экономики будет ускоряться благодаря снижению рисков безопасности и послевоенному восстановлению.

В то же время, МВФ прогнозирует рост экономики Украины в 2023 году на 1-3%. ЕБРР прогнозирует рост на 1%, Всемирный банк - на 0,5%. Все международные организации отмечают высокую неопределенность относительно прогнозов.