В Минэкономики проверят одного из работников, проголосовавших за россиянина в ISO

Минэкономики проведет проверку работы директора Национального органа стандартизации ГП "УкрНИЦЦ" Олега Швыдкого. Это связано с поддержкой кандидата от РФ главой подкомитета ISO (Международной организации по стандартизации) по арктическим операциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По информации руководства ГП "УкрНИНЦ", голосование представителем Украины за избрание главы подкомитета ISO по арктическим операциям кандидата от России - сотрудника компании "Газпром нефть" Сергея Баранова - было технической ошибкой", - заявили в ведомстве.

Однако Минэкономики решило отстранить Олега Швыдкого от обязанностей директора Национального органа стандартизации ГП "УкрНИЦЦ".

Кроме того, в ведомстве заявили, что в Центральный секретариат ISO и ISO/TC 67 было отправлено письмо об отмене голосования. Он находится на рассмотрении в ISO. Голос представителя Украины за указанного кандидата будет отозван.

Также было направлено обращение в СБУ с просьбой провести проверку ГП "УкрНИНЦ" относительно возможных фактов превышения должностными лицами госпредприятия своих должностных полномочий и возможного совершения действий в интересах представителей РФ. Временным руководителем предприятия назначен заместитель гендиректора этого предприятия.

Фото: Олег Быстрый (me.gov.ua)

Что такое ISO

Международная организация по стандартизации – это международная организация. Ее целью является ратификация разработанных совместными усилиями делегатов от разных стран стандартов. ISO была основана 23 февраля 1947 года двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации.

Украину в ISO представляет Национальный орган стандартизации ГП "УкрНИЦЦ", он относится к сфере управления Минэкономики.

В протоколе на официальном сайте ISO говорится, что за избрание россиянина на должность главы подкомитета проголосовали 14 стран – Австрия, Аргентина, Бахрейн, Иран, Испания, Катар, Китай, Корея, Кувейт, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, Таиланд и Украина.

Против проголосовали Канада, Дания, Финляндия, Норвегия и Великобритания.