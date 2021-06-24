Мінекономіки перерахувало ціну на бензин на кінець червня за формулою "Роттердам+"

Міністерство економіки України перерахувало граничну ціну на бензин і дизельне паливо на підставі формули "Роттердам+".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення відомства.

Гранична ціна перерахована на підставі формули з прив'язкою до котирувань бензину в портах Роттердам-Амстердам-Антверпен плюс 27 дол/т на транспортування палива в Україну і 5-7 грн/л торгової націнки на АЗС.

Таким чином, з урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС на кінець червня - початок липня не повинна перевищувати 30,84 грн/літр, на дизпаливо - 29,23/грн.

Порівняно серединою місяця, середня ціна на бензин зросла на 0,02 грн/літр, на ДП - на 0,14 грн/літр.