Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на бензин на 1,15 грн/л за формулою "Роттердам+"

Ціни на дизпаливо уряд зобов'язав знизити на 53 коп./л.

C урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на бензин для його продажу через мережу АЗС в кінці серпня не повинна перевищувати 30,53 грн/літр, на дизпаливо - 28,11 грн / літр.

Як повідомлялося, на період дії карантину уряд постановою від 14 травня 2021 року встановило граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива - не вище 7 грн/літр, бензину - не вище 5 грн/літр.

Середню вартість ДТ (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm) визначає Мінекономіки на підставі даних Platts CIF NWE (порт Роттердам-Амстердам-Антверпен), а також витрат 27 дол./тонна витрат на логістику.