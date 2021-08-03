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У Мінекономіки назвали причини стрибка цін в Україні

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Україна, Вівторок 03 серпня 2021 12:29
У Мінекономіки назвали причини стрибка цін в Україні Фото: інфляція "з'їла" майже 10% купівельної спроможності українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збереження річної інфляції в Україні у червні 2021 року на рівні 9,5% є результатом дії двох визначальних факторів. Це вплив зовнішніх цін та невизначеність щодо чергової хвилі пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд інфляції, розміщений на сайті Мінекономіки.

Як зазначається в повідомленні, у червні дещо послабився основний фактор зовнішніх цін, переважно, на харчові продукти та енергоносії.

"За поточної специфіки попиту, у якому, з одного боку, усе ще зберігається стале концентрування на продуктах харчування, з іншого, - починають активізуватись витрати, що відкладались упродовж карантинного часу (туризм, готелі, громадське харчування тощо), рівень річної споживчої інфляції лишається високим", - йдеться в огляді.

По-друге, зазначили в Мінекономіки, наразі вітчизняна економіка, як загалом і світова, поступово виходить з обмежуючих активність умов, але зі збереженням певного рівня невизначеності на перспективу з огляду на очікування щодо чергової хвилі пандемії, що так само зумовлює вищий рівень інфляції.

"Очікується, що найближчим часом дефляція або значно стриманіша траєкторія зростання цін на продовольство в літні місяці, за умови певної диверсифікації споживчого попиту на тлі поступового відновлення рівня економічної активності, забезпечить загальне уповільнення інфляції", - зазначили в Мінекономіки.

Як повідомляло РБК-Україна, інфляція в річному вимірі у червні 2021 року склала 9,5%, що майже в два рази вище, ніж цільовий рівень НБУ (5%).

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