В Минэкономики назвали причины перехода на летнее время

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа в 1 час назад.

"Время, действующее в Украине зимой, естественно для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В Европейском Союзе действует решение 2001 года, согласно которому в странах - членах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее - в конце октября.

Попытки отменить переход на летнее время

За последние годы в Украине были предприняты две неудачные попытки отменить переход на летнее время. Первая - в 2011 году, когда Партия регионов почти провела через Верховную раду это решение. Это случилось сразу после того, как переход на летнее время отменили на территории России. Однако затем от этой идеи отказались по неясным причинам.

Второй раз отменить переход на летнее время планировала партия "Слуга народа" в 2021 году. Законопроект приняли в первом чтении, однако окончательного решения принято не было.

Где переводят стрелки часов

Все 27 стран ЕС и 15 других стран континента (всего 42) вводят летнее время в последнее воскресенье марта и отменяют в последнее воскресенье октября.

При этом в ЕС на протяжении нескольких лет обсуждали возможность установить единое время без перевода стрелок часов. В 2021 году страны Евросоюза должны были выбрать, на каком постоянном времени они хотят остаться - на летнем или на зимнем. Однако это решение отложили из-за COVID-19.

Канада и США вводят летнее время второго воскресенья марта, отменяют в первое воскресенье ноября.

В большинстве стран третьего мира переход на летнее время либо не вводился, либо отменен.