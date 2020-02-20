У Мінекономіки назвали найбільшого покупця с/г продукції з України

Фото: Експорт зерна (cfts.org.ua)

Китай лідирує у рейтингу найбільших покупців

У січні 2020 року найбільшим покупцем сільськогосподарської продукції з України з часткою 10,2% був Китай. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

За даними міністерства, до ТОП 5 країн, які найбільше імпортували українську сільськогосподарську продукцію за звітний період, увійшли Єгипет (10,1%); Іспанія і Нідерланди (по 8,0%); Туреччина (6,6%).

Усього ж у січні 2020 року Україна поставила на зовнішні ринки сільськогосподарської продукції на 1,984 млрд млн доларів, що на 14% більше ніж за відповідний період 2019 року. Зокрема, із загального експорту України частка аграрної продукції складає 48%. Основну частку аграрного експорту займають зернові культури - 48% та олійні - 23%.

Загалом, за січень 2020 року зовнішньоторговельний обіг сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів склав близько 2,5 млрд доларів, що на 15% більше, ніж за відповідний період 2019 року.

Нагадаємо, загальний товарообіг України (експорт та імпорт товарів) за 12 місяців 2019 року склав 110,844 млрд доларів. За підсумками року найбільшим торговим партнером залишається Китай - 12,789 млрд доларів і 11,5% від загального обсягу.

Як повідомляло РБК-Україна, на початку нового року Держстат зафіксував падіння у сільському господарстві. У січні 2020 року виробництво сільськогосподарської продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилося на 0,7%.