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В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

Украина, Пятница 10 января 2025 11:16
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В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине Фото: Цены в Украине растут из-за войны (
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине за 11 месяцев 2024 года выросли на 10,4%, а годовая инфляция составила 11,2%. Рост цены обусловлен повышенными затратами в производстве и неурожаем некоторых культур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мониторинг основных событий в экономике Украины (ноябрь 2024) Минэкономики.

"В целом потребительская инфляция, несмотря на ускорение ценовой динамики в ноябре является относительно невысокой как для страны, которая сейчас находится в активной фазе войны с РФ на своей территории", - говорится в обзоре.

Как отметили в Минэкономики, ускорение инфляционных процессов произошло вследствие действия преимущественно внутренних факторов:

  • во-первых, это повышенные расходы (возобновление отключений электроэнергии из-за российских атак, дальнейший рост расходов на энергоресурсы, дефицит квалифицированных кадров и дефицит доступных кредитных ресурсов),
  • во-вторых, это неурожай некоторых сельхозкультур.

В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

В этих условиях влияние базовой инфляции (фундаментальное инфляционное давление) и влияние небазовой инфляции было одинаковым - за 11 месяцев вклад базовой инфляции в общую инфляцию составил 5,2 п.п. при росте на 9,3%, а вклад небазовой инфляции также составил 5,2 п.п. при росте на 12% (базовая инфляция имеет большее влияние на общую инфляцию), добавили в Минэкономики.

В Минэкономики назвали две причины роста цен в Украине

Напомним, по данным Госстата, потребительские цены в Украине в ноябре 2024 года выросли на 1,9%. Годовая инфляция ускорилась до 11,2%. Выше годовая инфляция была только в июле 2023 года - 11,3%.

По оценке НБУ, в декабре годовая инфляция достигла 12%. Госстат обнародует официальную информацию 10 января.

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Инфляция в Украине Министерство экономики
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