Мінекономіки та Кабмін не надають бізнесу підтримку, щоб пережити коронакризу, - експерт

Жодної підтримки від Міністерства економічного розвитку та уряду в нинішніх кризових умовах бізнес не має.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

На відміну від інших країн, в Україні, за словами експерта, бізнес не отримує підтримки від держави, навпаки, відбувається посилення фіскалізації.

"Те, що робиться Міністерством економіки і урядом в цілому, суттєво відрізняється від прикладів, які ми бачимо в інших країнах. Немає жодного послаблення фіскального тиску, навіть навпаки, йде посилення фіскалізації. Немає жодних механізмів спонсорування бізнесу з метою збереження робочих місць, так, як це робиться в усіх країнах. Немає послаблення податків, у першу чергу податку на доходи фізичних осіб, з метою полегшення бізнесу виходу з кризи", - сказав Пендзин.

В якості прикладу він навів програму кредитування під 5-7-9%, що розробило міністерство економічного розвитку. Її, на думку експерта, не можна вважати програмою підтримки бізнесу, адже такий крок спрацював би у стабільно працюючій економіці, а не в непередбачуваних умовах карантину. Кредити доведеться повертати, наголосив він.

"Всі ті допомоги, 5-7-9%, гарантування, - все це йде через комерційний банк. Тобто, бізнес заключає угоди з комерційними банком. І якщо завтра щось зміниться у державному бюджеті або не будуть виділені кошти на здешевлення відсоткових ставок, бізнес лишиться з банком один-на-один по повній програмі. Тому я б не вважав, що на сьогоднішній момент це є допомога. При нормально працюючій економіці, напевно, це б спрацювало. Для карантинних обмежень і пандемії це не працює", - вважає експерт.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету ВР з питань економічного розвитку Людмила Буймістер заявляла, що міністр економіки Ігор Петрашко не має плану виходу з кризи та проводить незрозумілу кадрову політику.