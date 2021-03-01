У Мінекології пропонують створити фонд для стимулювання "зеленої" модернізації промисловості

"На жаль, зараз дійсно не вистачає фінансових інструментів, які б стимулювали модернізацію українських підприємств. Ми виступаємо за те, щоб екологічні кошти мали цільове використання. Потрібно створювати фонд як окрему юридичну особу, а не просто статтю в бюджеті. Фонд повинен мати можливість приймати різні програми під потреби стимулювання і залучати міжнародні кошти", - сказала вона.

За її словами, найбільш ефективним механізмом модернізації приватних підприємств із залученням коштів з фонду декарбонізації є співпраця з банками.

"Кошти будуть розподілятися по певним критеріям програми модернізації через систему кредитування, покриття тіла кредиту або відсотків. Це найбільш ефективний і швидкий механізм", - зазначила заступник міністра.