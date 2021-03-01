У Мінекології пропонують створити фонд для стимулювання "зеленої" модернізації промисловості

В Україні необхідно створити фонд, який зможе залучати кошти для стимулювання екологічної модернізації підприємств.
Про це заявила заступник міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Ірина Ставчук.
"На жаль, зараз дійсно не вистачає фінансових інструментів, які б стимулювали модернізацію українських підприємств. Ми виступаємо за те, щоб екологічні кошти мали цільове використання. Потрібно створювати фонд як окрему юридичну особу, а не просто статтю в бюджеті. Фонд повинен мати можливість приймати різні програми під потреби стимулювання і залучати міжнародні кошти", - сказала вона.
За її словами, найбільш ефективним механізмом модернізації приватних підприємств із залученням коштів з фонду декарбонізації є співпраця з банками.
"Кошти будуть розподілятися по певним критеріям програми модернізації через систему кредитування, покриття тіла кредиту або відсотків. Це найбільш ефективний і швидкий механізм", - зазначила заступник міністра.
Нагадаємо, зараз єдиним фінансовим стимулом є законодавча норма про "зелену електрометалургію", яка звільняє металургійні заводи з низьким рівнем викидів від додаткових платежів на користь виробників електроенергії з відновлюваних джерел.
Проте досі жоден металургійний завод в Україні не може скористатися цим фінансовим стимулом, оскільки Кабінет міністрів затягує затвердження дозвільної документації.
Водночас за словами експертів, Європа активно реалізує масштабну програму European Green Deal, яка передбачає перетворення ЄС до 2050 року в вуглецево-нейтральний континент.
Наприклад, 5 лютого комітет з питань навколишнього середовища Європарламенту прийняв жорстку резолюцію, згідно з якою майже 94% імпорту, який здійснює викиди на території Європи, буде підпадати під дію вуглецевого податку.
"Є великий ризик, що "брудне" промислове виробництво країн ЄС можуть перенести в Україну, Грузію, Албанію. Тому ЄС розглядає запровадження механізму, суть якого полягає в економічних та митних бар'єрів для нашої промисловості, якщо ми не будемо відповідати критеріям енергоефективності та нормам викидів вуглецю", - пояснив колишній т.в.о. голови Державної екологічної інспекції Єгор Фірсов.
Своєю чергою, заступник голови Єврокомісії Франс Тиммерманс назвав введення "вуглецевого" податку "питанням життя і смерті" для європейської промисловості, підкреслює видання.