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Мінекології буде шукати кошти для виконання Нацплану щодо скорочення викидів, - міністр

Автор: РБК-Україна

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів буде шукати джерела фінансування для повної реалізації Національного плану щодо скорочення викидів (НПСВ), які здійснюються енергетичними підприємствами під час спалювання вугілля, щоб зменшити забруднення навколишнього середовища та скоротити захворюваність серед українців.

Про це написав керівник міністерства Роман Абрамовський у Facebook.

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За його словами, Нацплан передбачає, поступове скорочення викидів від роботи енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які працюють на вугіллі.

"До 2028 року маємо у 40 разів скоротити викиди пилу, у 20 разів - викиди оксидів сірки, а до 2033 року в 4 рази мають зменшитися викиди токсичних оксидів азоту", - сказав міністр.

Він повідомив, що 9 лютого відбулася нарада з Міненерго, МОЗ, Фондом чдержмайна, народними депутатами та керівниками енергогенеруючих компаній щодо реалізації НПСВ.

Абрамовський нагадав, що у 2019 році за ініціативою Міненерго вже було відтерміновано проведення заходів зі скорочення викидів для ряду ТЕС і зараз знову звучать подібні ідеї.

"Але від того повітря чистішим не стає. Наша позиція інша: шукати джерела фінансування, визначитися з потужностями, які будуть затребувані при подальшому формуванні енергетичного балансу, негайно розпочати виконання Плану в частині викидів пилу", - заявив Абрамовський.

Він розповів, що НПСВ має на меті зниження захворюваності людей, щоб українці нарешті реалізували своє право на чисте та безпечне довкілля.

"Тому будь-яке відтермінування впровадження Нацплану тісно пов’язано з новими збитками та втраченими життями", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що без коригування умов Нацплану щодо скорочення викидів в Україні виникне гострий дефіцит електроенергії, що може призвести до необхідності обмежувати споживачів струму для забезпечення балансу в системі.

Експерт із питань енергетики Сергій Чех вважає, що Україна повинна актуалізувати Національний план зі скорочення викидів, який почав діяти з 2021 року, оскільки виконання його вимог може призвести до втрати найефективніших блоків ТЕС і ТЕЦ через відсутність фінансування на екологічні ремонти.

Компанія "Донбасенерго", яка за планом має перша вже 2021 року почати екологічну модернізацію одного енергоблоку Словянської ТЕС, пропонує відтермінувати виконання заходів НПСВ через відсутність механізму фінансування таких масштабних та витратних реконструкцій.

Як відомо, Національний план скорочення викидів затверджено 2017 року, він, зокрема, визначає наміри України як члена Енергетичного Співтовариства істотно скоротити викиди діоксиду сірки, оксидів азоту і пилу від ТЕС і ТЕЦ України, потужність яких становить 50 МВт і більше.

Після ухвалення НПСВ з боку державних органів влади майже нічого не було зроблено, щоб він запрацював із 2021 року.

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