Мінекології буде шукати кошти для виконання Нацплану щодо скорочення викидів, - міністр

За його словами, Нацплан передбачає, поступове скорочення викидів від роботи енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які працюють на вугіллі.

"До 2028 року маємо у 40 разів скоротити викиди пилу, у 20 разів - викиди оксидів сірки, а до 2033 року в 4 рази мають зменшитися викиди токсичних оксидів азоту", - сказав міністр.

Він повідомив, що 9 лютого відбулася нарада з Міненерго, МОЗ, Фондом чдержмайна, народними депутатами та керівниками енергогенеруючих компаній щодо реалізації НПСВ.

Абрамовський нагадав, що у 2019 році за ініціативою Міненерго вже було відтерміновано проведення заходів зі скорочення викидів для ряду ТЕС і зараз знову звучать подібні ідеї.

"Але від того повітря чистішим не стає. Наша позиція інша: шукати джерела фінансування, визначитися з потужностями, які будуть затребувані при подальшому формуванні енергетичного балансу, негайно розпочати виконання Плану в частині викидів пилу", - заявив Абрамовський.

Він розповів, що НПСВ має на меті зниження захворюваності людей, щоб українці нарешті реалізували своє право на чисте та безпечне довкілля.

"Тому будь-яке відтермінування впровадження Нацплану тісно пов’язано з новими збитками та втраченими життями", - зазначив міністр.