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Минприроды: загрязнение в Десне движется к Киеву, но с меньшей концентрацией

Четверг 12 сентября 2024 16:24
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Минприроды: загрязнение в Десне движется к Киеву, но с меньшей концентрацией Фото: Десна (desna-buvr.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Загрязнение в реке Десна двигается в сторону Киева. Однако из-за разбавления концентрация его меньше.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона.

По его словам, загрязнение по реке Десна продвинулось на 242 километра и движется в сторону Киева. Однако из-за разбавления вода содержит фрагментированное загрязнение с меньшей концентрацией.

"Загрязнение дошло до Черниговской области и продвинулось по реке Десна на 242 км, оно движется в сторону Киева из-за течения. В связи с разбавлением воды в Киев идет несплошное загрязнение, а лишь фрагментация и концентрация меньше", - рассказал Краснолуцкий.

Он также рассказал, что сейчас на реке Сейм показатели забора воды улучшаются, она очищается, вместе с тем загрязнение Десны продолжается.

"Киевводоканал" полностью готов очищать воду, чтобы подавать киевлянам воду, отвечающую санитарным нормам. Пока что угроз для питьевого водоснабжения киевлянам нет", - подчеркнул он.

Что предшествовало

В конце августа городской голова Вышгорода Алексей Молот сообщил, что в реке Десна были обнаружены ядовитые вещества. Вероятно – они спускаются с территории России по течению. Впоследствии в реке Сейм было зафиксировано превышение допустимых уровней загрязнения.

Как рассказал премьер-министр Денис Шмигаль, загрязнение рек связано с тем, что в российском городе Теткино местный сахарный завод сбросил в реку нечистости.

В то же время, директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук заявил, что Киев, в случае угрозы здоровью, проинформируют по меньшей мере за сутки . Также возможны ограничения водоснабжения в отдельных местах.

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