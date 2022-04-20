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У МінАП прогнозують високі ціни на зернові протягом 3-5 років через російське вторгнення

Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через військове вторгнення Росії в Україну високі ціни на зернові триматимуться 3-5 років. Це позначиться на країнах, які імпортують продовольство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням інтерв'ю міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського італійському інтернет-виданню Аdnkronos.

"Війна в Україні порушила ринковий баланс, тому треба бути готовими до того, що ціни на продовольство зростатимуть. Це триватиме, поки знову не відновиться нормальний баланс попиту і пропозиції. Сьогодні пропозиція на світових ринках зерна значно впала. І не виключено, що високі ціни на зернові зберігатимуться ще 3-5 років", - сказав він.

Сольский зазначив, що в Україні посіви зменшаться на 20-30% в порівнянні з минулим роком. "Перешкоди, спричинені військовими діями, можуть призвести до зниження якості посівів та врожайності з гектара. За попередніми даними, близько 20-30 % площі орних земель можуть залишитися не засіяними. Точна цифра буде відома наприкінці травня, коли посівна кампанія завершиться", - повідомив він.

Щодо експорту, то цього року Україна повинна була експортувати 20 млн тонн пшениці з торішнього врожаю на світові ринки, але зробити це складно, оскільки морські порти заблоковані. У середньому в місяць ми експортувати більше 5 млн тонн зернових, в березні - 1,4 млн тонн, серед них 200 тис. тонн продовольчої пшениці.

"Найближчим часом зберігається складність експорту, яка, очевидно, також позначиться на країнах, в які мало бути спрямовано зерно", - додав міністр.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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