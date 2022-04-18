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У Мінагрополітики не бачать підстав для критичного зростання вартості продуктів

Фото: Продукти Україні не повинні критично подорожчати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На харчові продукти, які мають істотну соціальну значущість, - цукор, крупи, борошно, соняшникова олія - здійснюється регулювання цін. Тож наразі підстав для критичного зростання вартості продуктів у масштабах країни немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

"Десь може виникнути тимчасовий дефіцит через бомбардування чи зрив логістичних ланцюгів, але в цілому передумов немає", - сказав він.

Також, за словами Висоцького, наразі майже в усіх областях України триває посівна - засіяно понад 1,5 млн га. А враховуючи те, що історично ми 70% продукції експортували, все рівно потрібно активно працювати над експортом, оскільки Україна фізично не зможе всю цю продукцію спожити на внутрішньому ринку.

"До війни експорт аграрної продукції становив 40% від усього експорту нашої держави. Зараз, з огляду на значне скорочення галузі, експорт аграрної продукції може збільшитися навіть до 70%. Тому це буде один із основних китів підтримки економіки. Аграрії зроблять все, щоб ці очікування реалізувати і допомогти українській економіці", - акцентував Тарас Висоцький.

Він наголосив, що запасів продовольства чи кормів для безперебійного виготовлення продовольства достатньо - у середньому їх є на два роки, а за деякими позиціями значно більше.

"Ми надіємося на якнайшвидшу перемогу, але за необхідності можемо тримати продовольчу оборону довгостроково. І це без урахування нового врожаю, який уже потенційно можна буде цього літа збирати", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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