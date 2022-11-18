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В Минагрополитики сообщили об урожае гречки в этом году

Фото: Урожай гречки в 2022 году достиг 156 тысяч тонн (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 17 ноября сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине проведен на площади 9 млн га (81%) при урожайности 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна. Гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 156 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .

По данным пресс-службы:

  • пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
  • ячменя обмолочено 1,6 млн. га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
  • гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
  • кукурузы на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при урожайности 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;
  • проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Кроме того, сбор подсолнечника проведен на площади 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га;

  • сою собрали на площади 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при урожайности 24 ц/га;
  • Сбор рапса завершен на площади 1,1 млн. га, (100%) намолочено 3,2 млн. тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;
  • сахарной свеклы выкопано на площади 161 тыс. га, (90%) накопано 7,9 млн. тонн сладких корней при урожайности 494 ц/га.

Напомним, в октябре гречневая крупа подешевела на 7,9% до 82,7 гривен за килограмм.

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Министерство аграрной политики