В Минагрополитики дали прогноз урожаю зерна в этом году

"Зерновых будет собрано около 46 млн. тонн. Это на 10-15% меньше, чем в прошлом году. Но внутреннее потребление зерновых в Украине составляет 18 млн тонн. Поэтому дефицита зерновых для внутренних нужд украинцев не будет", - отметил Высоцкий.

Отвечая на вопрос цене на экспорт зерновых нового урожая, первый замминистра подчеркнул, что сейчас об этом говорить еще рано, конечная цена будет известна ближе к осени.

"Сейчас экспортные цены на зерновые снизились Но, надеюсь, что ближе к сентябрю цены на экспорт агропродукции будут приближаться к показателям предыдущего года", - сказал Высоцкий.

Потери этого года

Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сказал, что аграрное производство в Украине в 2023 году снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.

После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности орошения.