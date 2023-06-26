В Минагрополитики дали прогноз урожаю зерна в этом году

Жатва в Украине в этом году началась с опозданием, но уже намолочено 100 тысяч тонн озимого ячменя в Одесской области. Ожидается, что зерновых будет собрано около 46 млн тонн.
Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики .
"Зерновых будет собрано около 46 млн. тонн. Это на 10-15% меньше, чем в прошлом году. Но внутреннее потребление зерновых в Украине составляет 18 млн тонн. Поэтому дефицита зерновых для внутренних нужд украинцев не будет", - отметил Высоцкий.
Отвечая на вопрос цене на экспорт зерновых нового урожая, первый замминистра подчеркнул, что сейчас об этом говорить еще рано, конечная цена будет известна ближе к осени.
"Сейчас экспортные цены на зерновые снизились Но, надеюсь, что ближе к сентябрю цены на экспорт агропродукции будут приближаться к показателям предыдущего года", - сказал Высоцкий.
Ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сказал, что аграрное производство в Украине в 2023 году снизится на 10%. В прошлом году потери составили около 30%.
После подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности орошения.
Напомним, по данным Госстата, падение ВВП Украины в 2022 году составило 29,1%. В сельском хозяйстве падение было на уровне 28,4%.
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