"Мина упала под ноги". История бойца, выжившего после "прилета" в окоп

Холодный дождливый день. На территории военного госпиталя играет украинская музыка и диктор на записи выговаривает: "Уважаемые наши защитники…".

– Ну и музыка здесь.

– Та этого диктора словно вытащили из коммунистического радио и затащили на украинское. Этот официоз… Зачем он нужен?

Стоим с боевым медиком Анастасией Леоновой у отделения травматологии. Сегодня она не в форме, статус военной выдает только тактическая обувь оливкового цвета. Мы пришли навестить ее побратима, которого спасали всем медицинским экипажем в Донецкой области.

Отделения травматологии, по коридорам постоянное движение, медсестры бегают от одной палаты к другой. В одной из них Святослав. Вчерашний руководитель СТО под Киевом, а сегодня – военный 45-го отдельного стрелкового батальона. Только "на отдыхе", добавляет он, смеясь.

Мужчина остался без ноги, да еще с тяжелоранеными другой ногой, рукой и легкими. Сначала он находился в составе территориальной обороны в Киевской области, а затем подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

– Ох и люлей я тогда получил от малой (невеста Святослава, - ред.). Два дня со мной не говорила, – смеется Святослав и смотрит на свою девушку.

Все свободное время Валя с ним в госпитале, не отходит от него. Но тогда она отпустила своего возлюбленного. А он, собрав вещи, оставил оживающий Киев и уехал на войну. Его батальон разместили у линии фронта.

– А земля на Донетчине такая тяжелая для окопов. Копаем, тяжело, там звуки летающей техники. Истребитель прямо над нами, начал выпускать боеприпасы. Мы такие: свои или нет. Потом вертолеты… Ощущение трудно описать, - вспоминает Святослав.

Мужчина до этого не видел войны, некоторое время привыкал к таким враждебным "движениям". Но довольно быстро вошел в ритм и стал считать это обычным делом. Говорит, что привык ко всему, кроме мух.

– Там сколько мух было. У нас висят эти липучки, так они через два часа полностью заполняются этой коммашней. А мошки сколько было. Даже говорить было тяжело, они везде. Как бы тем спреем против насекомых не опрыскивали тело, – рассказал он.

Затем их группу перебросили поближе к врагу. Батальону поставили задачу – сдерживать наступление, если российские войска пойдут вперед. И хоть насекомых уже было поменьше, враг обстреливал все прицельнее. И однажды, когда мужчина был в окопе, мина приземлилась прямо возле него.

– Знал, что сейчас будут насыпать, я побежал в эту норку в окопе. Сажусь. В коленках согнулся. Держу в руках телефон. Сгруппировался. Слышу звуки взрывов. Первый, второй… И последний… Я прям чувствовал, как летит на меня. Так свистит... И я такой подумал: "Это сюда!". Мгновенный звук. Очень громкий удар. Свист в ушах. Сижу, думаю, почему я сижу, могу же упасть. Падаю. Лежу и понимаю, что ранен. Да, что делать? Надо кричать. Кричу: Ааааа! Аааа! Потом думаю, почему я кричу: у меня здесь рация же. Правой рукой я не мог взять рацию. Беру левой, говорю, что ранен и не могу сам себе помочь…, – рассказал мужчина о первых мыслях после "прилета".

Как оказалось впоследствии, Святослав упал не потому, что так захотел, а потому, что ему ногу оторвало, а другую – переломило. Крик бойца услышал напарник. Он к нему подбежал и оперативно наложил турникет, а затем шесть военных, положив его на носилки, начали эвакуацию.

– Пока несли, я постоянно цеплялся за ветки деревьев. Еще складывался в той носилке и выходит терся копчиком по земле. Ребята старались поскорее передать меня медикам. Спасибо им за это. Меня эвакуировали шесть человек, пронесли по полю 2,5 километра. И я понимаю, как это тяжело. Я в снаряжении, тяжелый. Они ведь тоже в снаряжении и с автоматами. Это было совсем непросто, – поделился он.

Им удалось передать его медикам. В экипаже, забиравшем раненого военного, была и парамедик Анастасия Леонова, которая сегодня пришла его навестить. Как она рассказала изданию, мужчину везли в стабилизационный пункт, расположение которого изменили из-за обстрелов ранее. Потому по времени пришлось ехать дольше.

– У нас на руках тяжелый. Очень. Везем все эти 20 минут. Он, молодец, держался. Мы его привезли, положили на медицинский стол. Свят представился, все рассказал врачам и… выключился. Но у нас были другие планы, никто не должен был умереть. Потому начали откачивать. Это было непросто. Около 10 минут нам пришлось понервничать, но запустили сердце. Далее – наркоз, убирали остатки одной ноги и пытались сделать все, чтобы уцелела другая, – рассказала она.

Святослав, в свою очередь, вспомнил, что когда его привезли, то сначала никто не подходил. Он удивленно посмотрел в сторону и увидел там врачей, работавших с другим раненым.

– Думаю: "Крипись, братец, я подожду". Потом и ко мне подошли. Помню, что по дороге сюда говорили мне говорить, чтобы не отключился, потом держать за руку, чтобы не отключился. Настя говорила ей смотреть в глаза. Я, когда уже был на столе, рассказал врачам все и в глазах стали появляться черные квадратики… И сон. Просто сон, – описал свои военный ощущения.

Когда Святослав очнулся, лежал уже в реанимации. Ноги не было, но главное – живой.

– Поднимаю голову. Тишина такая. Я же одним ухом не слышу, да и вообще было тихо. Увидел медсестру и спросил у нее, какой сейчас час. Она ответила, что ровно 00:00. Думаю: "О, прикольно". А потом подумал, а какой вообще день. Когда ты "на нуле", не знаешь какой день недели или дата. Ты считаешь только время до своего дежурства, чтобы не подвести побратимов и вовремя заменить. И такое отношение у каждого из наших, – рассказал он.

Сегодня Святослав находится в киевском госпитале. Он лежит в палате с еще двумя другими бойцами, потерявшими ноги. Из уцелевшей ноги и одной руки мужчины торчит железо, продолжается его лечение. Рядом сидит уже ставшая невестой девушка. Она нервно слушает слова Святослава о желании вернуться обратно на войну, потому что "там побратимы и нужно им помочь". Свята периодически приходит навестить парамедик Настя.

– Он чудом выжил, – говорю я ей.

– Скорее – из-за слаженной работы. Все вовремя выполнили свои задачи, – ответила она.

И действительно, слово "чудо" для нынешних времен звучит странно. Сегодня оно превратилось в "четкую и слаженную работу подразделений, боевых медиков и госпиталей". В этой цепочке все играли ключевую роль в спасении жизни Святослава. И тысячи других бойцов.

Если хотите поддержать Святослава, здесь реквизиты его банковской карты: 4149 4998 0269 3315 (Скворцов Святослав)