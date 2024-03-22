В Минюсте объяснили, почему доказательства убытков от войны собирают партнеры

Партнеры и международные организации занимаются сбором доказательств ущерба, который нанесла российская агрессия Украине. Причина этого - авторитетность международных инструментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську во время открытия сателлитного офиса Реестра убытков в Киеве.

"Авторитетность международных инструментов подсчета ущерба намного больше, чем если бы мы считали самостоятельно - органы власти или украинским самоуправлением. Сейчас доказательства убытков собираются международными организациями, доверие к которым является решающим с точки зрения доказательной силы", - сказал министр. Малюська также отметил, что есть прогресс в переговорах о создании компенсационной комиссии, которая будет решать о размере компенсаций, и фонде, который будет накапливать ресурсы для выплат.