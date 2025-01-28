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В Минюсте озвучили количество военнопленных граждан стран Центральной Азии

Вторник 28 января 2025 20:20
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В Минюсте озвучили количество военнопленных граждан стран Центральной Азии Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

С начала полномасштабного вторжения России украинские военные взяли в плен около 30 граждан стран Центральной Азии.

Об этом рассказала министр юстиции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

"Информация о гражданстве военнопленных чаще устанавливается с их слов, поскольку документы, которые бы его подтверждали в большинстве случаев отсутствуют", - отметила Стефанишина.

Кроме этого в Минюсте сообщили, что "военнопленные, находящиеся в участках и лагерях содержания, независимо от гражданства, имеют одинаковый правовой статус, что закреплено как в международных, так и национальных нормативно-правовых актах".

"Гражданство военнопленного, в том числе двойное, никоим образом не влияет на его правовой статус", - добавили в Минюсте.

Стоит напомнить, что Украина вернула из российского плена еще 25 своих граждан. Также сообщалось, что удалось выйти на отдельный формат обмена пленными, в рамках которого приоритетно освобождаются лица с тяжелыми ранениями и заболеваниями.

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