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Минюст США подал в суд на компанию SpaceX

США, Четверг 24 августа 2023 22:15
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Минюст США подал в суд на компанию SpaceX Фото: Илон Маск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Министерство юстиции США подало иск против компании миллиардера Илона Маска SpaceX. Причиной является вероятная дискриминация беженцев при приеме на работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства юстиции.

В иске утверждается, что по крайней мере с сентября 2018 года по май 2022 года SpaceX регулярно отказывала лицам, получившим убежище, и беженцам от подачи заявлений и отказывалась нанимать или рассматривать их из-за их статуса гражданства.

Отмечается, что это является нарушением закона об иммиграции и гражданстве.

Утверждается, что SpaceX ложно заявляла в своих списках вакансий, что только владельцы грин-карты и граждане США могут работать в компании из-за федеральных законов об экспортном контроле.

"Наше расследование показало, что SpaceX не смогла справедливо рассмотреть или нанять лиц, получивших убежище, и беженцев из-за их статуса гражданства, и наложила, что равнозначно запрету на их наем независимо от их квалификации, в нарушение федерального закона", - заявила помощник генерального прокурора Кристен Кларк.

Другие проблемы у компаний Илона Маска

Ранее сообщалось, что Twitter якобы отказался выплатить по крайней мере 500 миллионов долларов обещанной выходной помощи тысячам сотрудников, уволенных после приобретения компании Илоном Маском.

Twitter и Маска обвинили в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. В Twitter уже подавали в суд за якобы невыплату выходного пособия, но эти дела касались нарушения контрактов, а не закона о льготах. Компания заявила, что полностью расплатилась с бывшими работниками.

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