Минюст просит ВАКС конфисковать активы российских бизнесменов в Украине

Минюст просит ВАКС взыскать в доход государства следующие активы:

82,1086% от общего количества акций ЧАО "Страховая компания "Альфа Страхование";

86,2264% доли уставного капитала ООО "Альфа-Лизинг Украина", ООО "Паритет Финанс", ООО "Смысл Диджитал", ООО "Универсальная лизинговая компания "АЛЬФА", которыми косвенно владеют Фридман, Авен и Косогов;

100% от общего количества акций ЧАО "Миргородский завод минеральных вод", ЧАО "Моршинский завод минеральных вод "Оскар", ЧАО "Индустриальные и дистрибуционные системы";

100% доли уставного капитала ООО "ИДС Аква Сервис", ООО "Мощность", ЧП "ИВА", ГП "НОВА.КОМ";

3,343445 % от общего количества акций ЧАО "Украинская отраслевая компания по производству пива, безалкогольных напитков и минеральных вод "УКРПИВО", которыми косвенно владеет компания Rissa Investments Limited.

Михаил Фридман и его партнеры являются учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово инвестиционный консорциум "Альфа-Групп".

Rissa Investments Limited является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, РФ и Грузии и вместе с компанией Rissa Investments Limited образуют группу компаний "Боржоми".

В конце 2022 г. по иску БЭБ суд арестовал и передал в АРМА корпоративные права владельцев холдинга IDS Ukraine, в который входят Моршинский завод минеральных вод "Оскар", Миргородский завод минеральных вод, дистрибуционная компания IDS и оператор доставки воды "ИДС Аква Сервис".

Они производят минеральные воды под брендами "Моршинская", "Миргородская", "Моршинская Лимонада", энергетик "Воля", а также воды Aqua Life и "Аляска".

По итогам конкурса, проведенного в феврале 2023 года, управляющим арестованными корпоративными правами стала компания "Карпатские минеральные воды" – один из трех крупнейших игроков украинского рынка воды. Она принадлежит предпринимателю Сергею Устенко, который имеет завод в селе Струтин во Львовской области.

Однако за полтора года новый управляющий из-за бюрократических проволочек до сих пор не смог взять "Моршинскую" под свое крыло.