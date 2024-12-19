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Миллионы уже выпущенных Mercedes-Benz получат интегрированный ChatGPT: подробности

Фото: миллионы уже выпущенных Mercedes-Benz получат интегрированный ChatGPT (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Более трех миллионов выпущенных Mercedes-Benz получат голосового помощника с ИИ. Встроенный MBUX Voice Assistant научится обращаться к ChatGPT и поисковой системе Microsoft Bing.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Голосовой помощник Mercedes-Benz получил поддержку ChatGPT. Благодаря нововведению MBUX Voice Assistant сможет отвечать на различные вопросы, учитывать контекст и предоставлять при необходимости расширенную информацию. Обновление можно скачать с сегодняшнего дня, его получат три миллиона автомобилей.

Интересно, что история запросов будет храниться в системе один час, поэтому ИИ сможет учитывать контекст разговора и обращаться при необходимости к более ранним данным.

Например, после вопроса "Сколько премий получил тот или иной исполнитель?" можно сразу спросить "В каком году была первая?", и ИИ даст точный ответ. Останется у MBUX Voice Assistant и прежняя функциональность с возможностью получать информацию о погоде, биржевых котировках, новостях и итогах матчей. Запросы будут храниться в облаке Mercedes-Benz Intelligent Cloud, но в обезличенной форме и без привязки к водителю.

Также Mercedes-Benz сертифицировала в Германии новую версию автопилота Drive Pilot. Отныне он может вести машину на скоростях до 95 км/ч вместо 65, и в начале 2025 года им уже начнут оснащать клиентские машины. Те, кто пользуются автопилотом предыдущего поколения, смогут обновить систему бесплатно.

 

 

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