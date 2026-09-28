Миллионы на технику: во сколько обходится энергонезависимость высотки

Реальная цена техники

Во время зимнего обесточивания главной угрозой многоэтажки становится остановка циркуляции воды и тепла. Без напряжения сети здания быстро замерзают, поэтому автоматика индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), котельные и насосные группы становятся объектами первоочередного резервного питания.

Однако выбор правильной техники и сбор всей суммы часто оказывается самой сложной задачей. Как рассказывает председатель правления столичного ОСМД "Сырецкий Бояр" Елена Сваричевская в комментарии РБК-Украина, при подготовке собственного дома к отключениям поначалу казалось, что лучшим вариантом будут инверторы.

Однако расчеты показали, что даже 100 кВт инверторной мощности маловато для длительной автономии дома. Поэтому сначала столичное ОСМД приобрело генератор, чтобы с ним пережить зиму. В результате общая сумма проекта составила около 2,5 млн. грн., а ориентировочный взнос из квартиры определили около 6000 грн.

Параллельно, говорит Сваричевская, они заказали проект гибридной солнечной электростанции и подали заявку на участие в программе "70/30", где 70% финансирует город, а 30% - жители. Стоимость уже этого проекта составила около 6 млн. грн.

Наконец, к началу отопительного сезона в доме удалось установить:

три инвертора общей мощностью 130 кВт – два по 50 кВт и один на 30 кВт;

30 аккумуляторных батарей емкостью 5,1 кВт·ч каждая (в общей сложности 153 кВт·ч накопления);

80 солнечных панелей;

генератор мощностью 136 кВА, интегрированный с инверторной системой.

Расходы на горючее

По словам Елены Сваричевской, в самые сложные холодные месяцы расходы на горючее рассчитывали отдельно согласно фактическому использованию генератора. Эта сумма отображалась отдельным пунктом в платежке.

В результате, добавляет она, в течение двух месяцев жильцы платили в среднем около 300 грн. из квартиры в месяц. Фиксированную сумму заранее не закладывали – фактические расходы на горючее делили между квартирами уже по итогам работы генератора.