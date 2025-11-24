Миллионы на взятках. Топ-чиновники Гоструда организовали масштабную схему поборов, - ГБР

Чиновники Гоструда требовали с предпринимателей деньги за услуги, которые должны были предоставляться бесплатно. Это позволило злоумышленникам "заработать" миллионы гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного бюро расследований.

Схему организовал руководитель Юго-Западного межрегионального управления Гоструда, которое действует в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Он привлек к противоправной деятельности начальника управления инспекционной деятельности, его заместителя, а также руководителя частной структуры, который отвечал за обучение предпринимателей.

Злоумышленники требовали у предпринимателей деньги за услуги по обучению по охране труда, которые являются бесплатными. Кроме того, они выдавали удостоверения работникам без фактического прохождения курсов.

Также чиновники Гоструда требовали деньги за беспрепятственную регистрацию деклараций-разрешений на выполнение работ повышенной опасности, хотя они выдаются бесплатно в течение пяти дней.

Схема заключалась в использовании определенных экспертных организаций для предпринимателей. Если те обращались в "неправильные" организации, рассмотрение искусственно затягивалось на месяцы, в отличие от "правильных", где все решалось за неделю.

Фейковые проверки и "решение вопросов" на месте

Еще одним способом "заработка" было придумывание проверок, которые во время военного положения не должны были осуществляться. Они "включали в план" предпринимателей, после чего требовали за исключение из него деньги.

Также злоумышленники получали деньги за сокрытие несчастных случаев, неоформленных работников и др. Они давали предпринимателям выбор: платить миллионы официального штрафа или "решить вопрос" за 10-100 тысяч гривен.

Согласно данным следствия, в течение этого года злоумышленники "заработали" сотни тысяч гривен, а в целом суммы взяток могут достигать миллионов гривен.

В рамках расследования было проведено 40 обысков - изъяты документы, средства и другие материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, конфискации имущества и запрет занимать должности.