Миллиардные убытки. Как государство распоряжается ценными активами экс-владельцев "Приватбанка"

В конце 2024 года "Приватбанк" продал на аукционе часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж", которые были выданы под залог зернового терминала в порту "Южный". По результатам аукциона лот был продан по сниженной стоимости — за 2 млрд гривен. Подробнее об этом и о том, как государство распоряжается другими ценными активами экс-владельцев "Приватбанка" — в статье РБК-Украина.

"У нас в тюрьме сидит самый влиятельный до меня олигарх за годы независимости (Коломойский, — ред.), и никто не смог с ним ничего сделать. Ни США, что они только не делали из-за вывода денег и так далее. Есть уголовные дела в США. Ни Европа с ним ничего не могла сделать", — заявил президент Владимир Зеленский в недавнем интервью Лексу Фридману.

Впрочем, реальность сложнее. Вскоре ожидается принятие решения Лондонского суда в деле по иску ПриватБанка к бывшим владельцам.

Слушания завершились осенью 2023 года, а вердикт ожидали на середину 2024-го. Однако судья до сих пор изучает материалы дела, а активы Коломойского и Боголюбова остаются замороженными.

Так, среди арестованных активов экс-приватовцев — доля EVRAZ, нефтяные активы (~$380 млн), металлургические активы в Украине и США (>$400 млн), химические активы (~$60 млн), семь Облэнерго (~$80 млн), ряд теле- и медиа компаний (~$69 млн), "Международные авиалинии Украины", "Бориваж" и другие порты (~$20 млн), золотодобывающую компанию Nsuta (Гана), яхты "Sirocco" и "Lauren L"/самолеты (~$165 млн), инвестиционные портфолио и т.д.

В 2022 году государство принудительно национализировало доли "Укрнафты" и "Укртатнафты". Впрочем, Коломойский назвал решение "рейдерством" и оспаривает его, несмотря на пребывание под стражей.

Продажа порта

На фоне национализации активов МАУ государство продает ключевые активы по скидке. 23 декабря "ПриватБанк" выставил на продажу часть права требования по кредитным договорам к ООО "Бориваж" в размере почти 3 млрд 556 млн грн.

Стартовая цена лота составляла около 3 млрд 428 млн грн. Но по результатам аукциона с участием всего одного участника его продали по сниженной стоимости — за 2 млрд грн.

По словам бывшего акционера "ПриватБанка" Алексея Мартынова, этим аукционом государству был нанесен ущерб в размере не менее 3 млрд грн.

Кроме того, "ПриватБанк" продал кредиты ООО "Бориваж", несмотря на судебный запрет и открытое уголовное дело. Покупателем стала компания, которую связывают с бизнесменом Сергеем Тигипко.

Как писало РБК-Украина, НАБУ уже возбудило уголовное дело по факту преступной халатности должностных лиц ПриватБанка. Речь идет об упущенных возможностях взыскания компенсаций с Коломойского и Боголюбова, которые, по оценкам НБУ, вывели из банка $5,5 млрд.

Без стратегии

Несмотря на то, что с 2017 года у банка было достаточно времени для разработки стратегии возврата средств, эффективные действия не предприняты. По официальным данным, Лондонским судом заморожены активы на более чем $3 млрд, однако государство не демонстрирует решимости в их эффективном использовании.

Желая избежать сценария, где суперяхта Lauren L стоимостью $75 млн будет продана по цене Renault Logan, необходимо пересмотреть подходы к реализации этих активов.

В целом, отсутствие стратегического видения, непрозрачные схемы продаж и равнодушие к миллиардным потерям ставят под сомнение способность государства эффективно управлять национализированными активами.

В этом контексте важно обеспечить максимальную прозрачность, привлечь к ответственности лиц, виновных в халатности, и пересмотреть стратегию управления конфискованными активами.